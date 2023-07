Cantinho da poesia

Mulher nua, mulher negra

Vestida de tua cor que é vida, de tua forma que é beleza

Eu cresci à tua sombra; a doçura de tuas mãos vendava meus olhos

E eis que no meio do verão e do meio-dia,

Eu te descubro, Terra prometida, do alto de um alto desfiladeiro calcinado

E tua beleza me fulmina em pleno coração, como o raio de uma águia.





Trecho do poema “Mulher Negra”

Léopold Sédar Senghor (Senegal)