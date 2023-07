Cantinho da poesia

Estava me procurando e acabei encontrando um monte de gente no meu lugar.

Comecei a limpar o quintal da mente e o ego estava lá - falso, como o vidro se achando diamante -, mais flor do que semente um espinho querendo me picar.

Nu dos outros estava eu, surpreso no espelho refletido como se nunca tivesse me visto ocupando meu lugar



Sergio Vaz