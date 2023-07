Cantinho da poesia

Você curte tantos amigos que não pode abraçar que teus braços se cruzam sem ter onde repousar.

São tantas palavras mal escritas que você lê, descansa sozinho na rede sem saber no que acreditar.

Milhões de vozes jogadas ao vento..

querem confundir tua voz

mas se você escuta o zumbi do seu som a gente para de bater palmas pros loucos

e começa a bater palma pra nós.

Cuidado, pegar a visão com os olhos dos outros sem escutar o coração é o mesmo que não saber enxergar.



Sérgio Vaz