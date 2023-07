Cantinho da poesia

Unhas cumpridas, toucas de seda

Piercing no umbigo, cartas na mesa

Aqui só contamos com certezas

Aqui não gostamos de surpresas

Aqui ninguém sai à francesa

Eu sou mais as negras então esqueça

Desculpa se eu sou curta e seca

Põem logo todas as cartas na mesa

Eu Kelly, ela Beyon Negras da pele marrom bombom

Destiny Child em outra versão

Cosplay de bandida é em outra seção

Sou + as Negras

Afreekassia, G.a.b.o