Cantinho da poesia

Corpos em choque

Olhos nos olhos

Boca na Boca

Sensíveis ao toque

Preto no preto

Esquecendo as mazelas

As minhas e as dela

Num baile perfeito

Tudo inesperado

Sem hora marcada

Sem saber de nada

Um bobo ao seu lado

Sussurros e olhares

Pedindo gemidos

Que mesmo reprimidos

Curavam meus males

Paixão e respeito

Por aquela Rainha

Que ali era minha

E dançava ao meu jeito...



Hotep