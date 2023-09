Cantinho da poesia

Olhe eu amo a capoeira



Olha eu amo a capoeira

Ollha eu amo de paixão

Através da capoeira,eu digo sim, eu digo não



Digo não para a arrogância e também para opressão

Digo sim para amizade e para as coisas de coração

Capoeira é minha vida,me mudou a direção

Se hoje eu estou aqui,amanhã posso está lá

Mas aonde quer que eu vá,carrego no coração

O toque do berimbau, do agogô e do pandeiro

Mesmo sem ter paradeiro, capoeira largo não



Linda Kaiongo