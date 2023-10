Cantinho da poesia

Permita que eu fale

Não as minhas cicatrizes

Se isso é sobre vivência

Me resumir a sobrevivência

É roubar o pouco de bom que vivi

Por fim, permita que eu fale

Não as minhas cicatrizes

Achar que essas mazelas me definem

É o pior dos crimes

É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nóis sumir, aí



AmarElo

Emicida