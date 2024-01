Colônia de férias nas periferias

Quem é mãe, pai e cuidador de uma criança sabe como é desafiante o período das férias escolares. O que fazer para entreter as crias nesse período? Haja criatividade! Diante dessa árdua tarefa, a busca por atividades fora do comum torna-se essencial para manter a energia e a curiosidade das crianças em alta. E sim, é possível encontrar alternativas além do tradicional eixo Barra-Zona Sul.

Diferentes regiões do Rio oferecem um calendário atrativo de atividades que vão desde oficinas artísticas a excursões educativas. A quebra da rotina tradicional permite não apenas que as crianças se divirtam de maneira única, mas também as incentiva a desenvolver habilidades e interesses diversos.

Neste cenário, as opções fora do eixo Barra-Zona Sul se destacam como uma excelente alternativa para proporcionar experiências enriquecedoras aos pequenos durante o recesso escolar. A seguir, apresentaremos algumas opções que fogem do convencional, oferecendo aos pais e responsáveis alternativas para preencher o tempo ocioso das crianças, garantindo a diversão e descobertas.

Colônia de férias Centro Cultural Meritiense - São João de Meriti

De 2 a 26 de janeiro

Crianças de 4 a 14 anos

Formulário para inscrições disponível no Instagram @culturasjm

Museu do Graffiti - São João de Meriti

Oficinas nos dias 17, 24 e 31 de janeiro, sempre às 16h

É só chegar!

Shopping Grande Rio - R. Maria Soares Sendas, 111 - Parque Barreto

Colônia de férias Shopping Jardim Guadalupe

16 a 19 de janeiro e 23 a 26 de janeiro

Das 16h às 18h

Crianças de 5 a 13 anos. Inscrições na loja da prefeitura - 2º piso

Avenida Brasil, 22155, Guadalupe

Colônia de férias nos equipamentos da Prefeitura do Rio (Vilas Olímpicas, o Parque Radical de Deodoro e o Parque Olímpico) - Diversos locais

De 16 a 26 de janeiro

Atividades de terça a sexta-feira para menores de 18 anos

Inscrições direto nos equipamentos e sob disponibilidade de vagas apresentação do RG do responsável

Oficina de percussão Multibloquinho 2024 - Centro

Crianças de 8 a 12 anos

Inscrições: multibloco.com/multibloquinho

Férias na Dicró - Penha

Programação completa no Instagram @arenadicro

Arena Carioca Dicró - Parque Ari Barroso - Entrada pela, R. Flora Lôbo, s/n - Penha Circular

Bela Verão - Maré

Confirar a programação completa em: belamare.org.br

Galpão Bela Maré - Rua Bittencourt Sampaio, 169, Maré - Entre as passarelas 9 e 10 da Avenida Brasil