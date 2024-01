Zé do Caroço

Flávia Regina da Cruz, professora e historiadora, tem como bases fundamentais a luta e defesa dos povos de matriz africana. Nascida em Volta Redonda, interior do Estado, quando completou 17 anos, decidiu morar na cidade do Rio de Janeiro, onde teve o encontro com a ancestralidade, proporcionado pela saudosa Yá Egbé Regina Lucia de Oxoguian. Atualmente, aos 45 anos, é uma Yalorixá de referência no Terreiro Ilê Axé Omin Agbara Oluayê, localizado em Prados Verdes, Nova Iguaçu.

Assim como toda liderança, Flávia não mede esforços para ver sua comunidade em desenvolvimento. Uma das ações focais começou em 2021, com distribuição de cestas básicas, livros e doces para crianças, por ocasião das Festas dos Erês. Em parceria com o Instituto Nova Travessia, promove a distribuição de kits de cuidados pessoais e realiza rodas de conversa sobre dignidade menstrual e equidade de gênero. Outras temáticas importantes são a preservação da memória e a diáspora africana na contação de história, com mais de 50 crianças com suas mães participando dos eventos.

Articulação e parceria são missões da casa de axé. Com o auxílio do Cras e da Secretaria de Assistência Social de Nova Iguaçu, mais de 50 famílias locais foram assistidas para a inserção e obtenção de segunda via de documentos. Para Flávia Regina, a motivação para continuar sua atuação está ligada ao trabalho direto com a autoestima feminina: “As atividades com mulheres do território foram as que mais nos sensibilizaram, e, sem dúvidas, onde mais aprendemos. Nesse processo, podemos escutar essas mulheres e conhecer um pouco mais sua realidade”. Para efetuar doações ao Ilê Axé Ìyálóde, utilize a chave pix: 21982096652 (Dagba Jo Consultoria).