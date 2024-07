Do Morro ao Ninho do Urubu

Na comunidade do Morro do Castro, em São Gonçalo, um jovem talento desponta no futebol carioca. Aos 9 anos, Luis Miguel foi selecionado para integrar a categoria sub-9 do Flamengo. Morando em um lugar onde as oportunidades parecem distantes, Miguel encontrou no futebol não apenas uma paixão, mas também uma chance de sonhar com um futuro melhor para ele e sua família.

"A jornada até aqui foi difícil. O futebol nos levou a lugares que nunca imaginamos conhecer! É a esperança de um futuro melhor, especialmente por vivermos em uma comunidade. Queremos que ele viva seu sonho e tenha cada vez mais oportunidades para mostrar seu talento", revela a mãe e designer de sobrancelhas, Leticia Gomes, de 31 anos.

O pequeno atleta não esconde suas ambições. Inspirado por grandes nomes como Diego Alves e Ter Stegen, Luis Miguel sonha alto. "Sempre foi meu sonho e quero um dia jogar pela seleção", destaca o menino.



Ele complementa: "Desde pequeno, meu sonho era jogar pelo Flamengo. É um orgulho vestir essa camisa e seguir os passos de grandes jogadores como Zico e Vinícius Júnior. Quero me dedicar ao máximo para um dia ser jogador profissional”.



Nas suas redes sociais, Miguel compartilha diariamente seu cotidiano como atleta, mostrando os treinos intensos, os jogos emocionantes e suas habilidades como goleiro. A administração dessas plataformas fica a cargo de sua mãe, que mantém os perfis atualizados com fotos, vídeos e momentos marcantes do jovem atleta.



Lucas Luciano, comunicador e colaborador do PerifaConnection