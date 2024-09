Felipe Migliani: Especial 5 anos de PerifaConnection

Cria de Água Santa, mas sempre com um pé na Ilha de Paquetá, Felipe Migliani é repórter investigativo e de dados. Possui trabalhos publicados no jornal Meia Hora, além do site RioOnWatch. Atualmente, desenvolve reportagens sobre meio ambiente e impactos ambientais na Agência Lume e na Ambiental Media.

Ele começou no jornalismo independente, quando criou o Blog do Migliani, onde produzia notícias sobre eventos culturais, entrevistas com pesquisadores e artistas, além de reportagens sobre violação de direitos humanos, primeira infância e meio ambiente, sempre pautando os subúrbios e as periferias da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Jornalista dedicado e apaixonado por boas histórias, Felipe participou de coletivos, associações de moradores, imprensa e do movimento estudantil no Rio de Janeiro. Ele acredita no jornalismo como um instrumento para a defesa da democracia e dos direitos humanos, valorizando o jornalismo que promove inclusão e informação de qualidade.

"Já escrevi algumas mini biografias para a coluna do Zé do Caroço, mas nunca imaginei que um dia alguém estaria escrevendo sobre mim, contando minha história e reconhecendo meu trabalho. Todos que passaram por esta coluna já foram um Zé do Caroço, imortalizado na voz de Leci Brandão, que meu saudoso avô tanto gostava de escutar. Fico muito feliz por estar no mesmo espaço das pessoas que passaram por aqui, que botam a boca no mundo, fazem um discurso profundo e querem ver o bem da favela", afirma Felipe Migliani.

Por: Fernanda Calé, jornalista e colaboradora do PerifaConnection