Cantinho da Poesia

Saindo das cabanas da vergonha da história

Eu me levanto

De um passado enraizado na dor

Eu me levanto

Sou um oceano negro, vasto e pulsante,

Crescendo e jorrando eu carrego a maré.

Abandonando as noites de terror e medo

Eu me levanto

Para um amanhecer maravilhosamente claro

Eu me levanto

Trazendo as dádivas que meus ancestrais me deram,

Eu sou o sonho e a esperança dos escravos.

Eu me levanto.

Poema de Maya Angelou