Rainha de bateria da Estácio de Sá conquista prêmio como destaque do Carnaval 2023

Rio - A rainha de bateria da Estácio de Sá, Nathalia Hino, esteve na Cidade do Samba, Zona Portuária do Rio de Janeiro para receber o Prêmio Plumas e Paetês como destaque performático do Carnaval 2023. Fashionista, a beldade escolheu um vestido longo vermelho assinado pela estilista internacional Carolina Herrera.

"Eu amo moda e acho que tem tudo a ver com o Carnaval, em um determinado momento a moda e o carnaval se encontram. Gosto de representar bem a minha Agremiação e não meço esforços para isso", contou a rainha que segue no posto para o Carnaval 2024.

Atraindo olhares, Nathalia Hino chegou ao evento em uma Ferrari vermelha. "Tenho paixão por carros, em especial os esportivos. Quem me segue nas redes sociais sabe que sou fascinada por este mundo. Mas se eu tiver que utilizar metrô, BRT ou qualquer outro transporte público eu uso. Tenho meus pés no chão porque conheço de perto a realidade da vida. Sou oriunda de uma grande comunidade", disse.