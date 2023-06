Vizinha Faladeira anuncia casal de mestre-sala e porta-bandeira

Rio - A escola de samba Vizinha Faladeira anunciou um novo casal de mestre-sala e porta-bandeira para 2024. Yuri Souza e Gislayne Lira chegam à agremiação do Santo Cristo para disputar na Série Prata.



O casal trabalhará junto pelo terceiro ano. Nas últimas duas temporadas, defenderam o pavilhão do Arranco.



Yuri começou como passista no Império Serrano em 2012. Um tempo depois, conheceu o projeto Manoel Dionísio, e lá deu os primeiros passos como mestre-sala. Além da escola da Serrinha, o dançarino teve passagem por Vila Santa Tereza, Sereno de Campo Grande, Boêmio de Inhaúma, Em Cima da Hora, Beija Flor de Nilópolis, Portela e Paraíso Tuiuti.



"Cheguei para somar e contribuir. Prometo dar o melhor de mim a essa comunidade pioneira do samba", declarou Yuri.



Gislayne desfilou pela primeira vez quando tinha apenas 13 anos, por influência da avó, e sempre sonhou em ser porta-bandeira. Já passou também por Unidos do Viradouro e atualmente defende o primeiro pavilhão da Império de Araribóia.



"Me sinto honrada em poder defender um pavilhão com tamanha importância histórica e cultural. Pretendo buscar através de muito trabalho resultados, para que possamos contribuir ao máximo e que a escola alcance o seu objetivo maior", comemorou Gislayne.