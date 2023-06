Famosos prestigiam sorteio da ordem dos desfiles do Grupo Especial para o Carnaval 2024

Rio - Um sorteio realizado na Cidade do Samba definiu a ordem dos desfiles do Grupo Especial para o Carnaval 2024, na noite desta terça-feira. Os desfiles irão acontecer nos dias 11 e 12 de fevereiro do ano que vem.

Vencedora dos desfiles da Série Ouro, a Porto da Pedra vai abrir o domingo. Já a Mocidade Independente de Padre Miguel fica responsável por iniciar a noite de segunda.

Famosos como Viviane Aráujo, rainha de bateria do Salgueiro, Lucinha Nobre, porta-bandeira da Unidos da Tijuca, Jorge Perlingeiro, o carnavalesco Milton Cunha, o carnavalesco Cahe Rodrigues, da União da Ilha, Bruno Chateubriand, entre outros, prestigiaram o evento.