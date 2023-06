Escola de samba Bangay anuncia Anderson Reis como rei da bateria

Rio - A escola de samba Bangay, que desfila na Série Bronze, na Nova Intendente, terá um rei em 2024. Anderson Reis foi convidado pela diretoria para vir à frente dos ritmistas da Cadência Colorida, como é conhecida a bateria da Bangay.



"Estou muito feliz e lisonjeado pelo convite que recebi desta linda agremiação que luta pelas causas LGBT. Quero somar e representar essa comunidade com toda força do meu coração", comemora Anderson.



O muso fitness também será rei da bateria da União do Parque Acari.



Fundada em 2017, em Bangu, Zona Oeste do Rio, a Bangay desfilou pela primeira vez com status de bloco em 2018.