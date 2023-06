Acadêmicos do Cubango anuncia novo mestre de bateria

Rio - A Acadêmicos do Cubango, que desfile pela Série Prata, anunciou a chegada do mestre Felipe Bruno para comandar a bateria no Carnaval 2024. Com passagem pela escola de samba Sabiá, de Niterói, Felipe recebeu diversos prêmios por sua atuação.

Ele também é formado em música e trabalha como professor de música, além de integrar a diretoria de bateria da Acadêmicos de Niterói, sob regência do Mestre Demétrius. Seu primeiro contato com a Cubango foi em 2007, quando foi ritmista.



A apresentação oficial do novo mestre será no próximo dia 9 de julho, às 13h, na feijoada de lançamento do enredo.

"Uma escola que eu aprendi a amar e respeitar, onde sou respeitado, onde fiz grandes amizades, e as tenho até hoje no coração. Vou me empenhar ao máximo, fazer o possível e tentar o impossível pra ajudar a nossa escola a voltar para Sapucaí. Pra isso, conto com a ajuda de todos da Bateria Ritmo Folgado. Agradeço a confiança. Vamos buscar o título", comemorou Felipe.