Carnaval 2024! Desfiles das séries Prata e Bronze terão ordem definida nesta segunda

Rio - A Superliga Carnavalesca do Brasil realiza nesta segunda-feira (26), a partir das 18h, o sorteio que definirá a ordem dos desfiles das escolas da "Nova Intendente Magalhães" para o Carnaval 2024. A instituição representa as agremiações das séries Prata e Bronze, além do Grupo de Avaliação.

Pedro Silva, recentemente eleito presidente da instituição, acredita que este é mais um passo para que o "Carnaval do Povo" passe a ter cada vez mais visibilidade junto ao público. "Reafirmamos nosso compromisso em fortalecer e promover as agremiações que desfilam nas séries Prata e Bronze, reconhecendo sua importância cultural e artística dentro do cenário do carnaval carioca", comentou.

O sorteio, que acontecerá no Baródromo (Rua Dona Zulmira 41, Maracanã), será conduzido no formato de pares pré-definidos, onde serão sorteadas as ordens de desfile para as 57 escolas das séries Prata e Bronze.

Além do sorteio, o evento, que reunirá presidentes e outros integrantes das agremiações, também servirá para apresentação da nova diretoria da Superliga.



Grupo Especial já com ordem definida

Na última terça-feira (20), foi definida a ordem dos desfiles do Grupo Especial. Em evento realizado na Cidade do Samba, ficou definido que a Imperatriz Leopoldinense, atual campeã, fechará o domingo (11/02), enquanto a Unidos do Viradouro encerrará a segunda-feira (12/02).

Domingo

1- Porto da Pedra

2- Beija-flor

3- Salgueiro

4- Grande Rio

5- Tijuca

6- Imperatriz Leopoldinense

Segunda-feira

1- Mocidade

2- Portela

3- Vila Isabel

4- Mangueira

5- Paraíso do Tuiuti

6- Viradouro