Vila Isabel promove workshop sobre Harmonia e Evolução

Rio - A Unidos de Vila Isabel promoveu um grande workshop sobre os quesitos Harmonia e Evolução, no último sábado (8), com a presença de 180 participantes de diversas agremiações.



Com palestras de diretores da agremiação, como o mestre de bateria Macaco Branco, e convidados especiais, como José Carlos "Machine", o "síndico da Passarela do Samba", e o produtor da TV Globo, Teteu José, os participantes puderam aprender como funciona a organização da Harmonia e da Evolução dentro e fora da Avenida.



"É uma satisfação imensa poder transmitir conhecimento a tantas pessoas interessadas em se aprofundar no tema. Recebemos diretores de Harmonia de outras escolas e até mesmo de outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, Porto Alegre e Espírito Santo, além de Brasília. Também selecionamos 18 inscritos oriundos da comunidade para uma próxima etapa, que vai promover a entrada de novos integrantes para o departamento", destacou o diretor de Harmonia da Vila, Marcelinho Emoção.



A segunda edição do evento contou, ainda, com a arrecadação de cerca de 150 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados à Basílica Nossa Senhora de Lourdes, em Vila Isabel.



No próximo ano, a Azul e Branco será a terceira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval com o enredo "Gbalá - Viagem ao Templo da Criação", reedição de 1993.