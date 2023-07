Carlinhos Salgueiro é declarado rei do Carnaval da Suíça

O coreógrafo Carlinhos Salgueiro, diretor dos passistas do Salgueiro há mais de 20 anos e criador da premiada ala Maculelê, foi coroado rei do Carnaval da Suíça. Após diversas apresentações no país europeu, o sambista foi homenageado pelos organizadores da folia na cidade de Lausanne.



"Todos os anos eu faço esse trabalho de levar a nossa arte do Carnaval pelo mundo e, em 2023, tive a honra de ser coroado rei do Carnaval da Suíça, o que pra mim representa uma vitória pessoal, além de uma conquista de todos que estão no Brasil me acompanhando", comemorou o artista.



Com vasta bagagem internacional, Carlinhos já comandou também workshops e aulas de samba em países como França, Dinamarca, Suécia e Suíça.



"Eu ainda me emociono todos dias com tanto carinho e receber esta coroação num país tão diferente do meu, é muito gratificante. Eu só tenho que agradecer por tudo que o samba está me dando", completou o coreógrafo.