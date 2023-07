Nathalia Hino, Rainha de bateria da Estácio de Sá, espera o primeiro filho

Nathalia Hino, Rainha de Bateria da Estácio de Sá, está grávida. Casada com o empresário Alex Peixoto, a beldade, que está em seu quinto mês de gestação, espera um menino.

"É um momento muito único, muito especial. Eu quis me preservar, preservar meu filho, por isso só anunciei agora. Vivo o momento mais sublime e feliz da minha vida. Sempre sonhei em casar, ter filhos, cachorros correndo pela casa", revelou Nathalia.

Mamãe de primeira viagem, a Rainha ainda conta que não teve muitos desejos até o momento. "Por ora eu só senti muita vontade de comer cachorro-quente. Não sei explicar de onde surgiu", diz ela, que vem mantendo uma dieta saudável sob a orientação de uma profissional qualificada.

"No momento eu não estou preocupada com a minha forma física, todos os quilinhos extras eu tiro depois com treino e dieta. Agora a minha maior preocupação é com o meu filho, me alimentar bem para ter uma gestação saudável, pois li que isto ajudará no desenvolvimento do bebê. A minha vida agora é ele, é tudo para ele e por ele”, revelou Nathalia, que seguirá no posto de rainha no próximo Carnaval.

O sexo do bebê foi descoberto recentemente em um chá revelação realizado na casa de Nathalia, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Em tons delicados, a mesa de bolo e doces ganhou ursinhos de pelúcia, balões e rosas. Os docinhos nas cores nude, marrom, branco, rosa chá e dourado ajudaram a criar a expectativa da revelação do sexo do bebê. A festa reuniu apenas os amigos e familiares do casal.