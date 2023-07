Em Cima da Hora fecha parceria com a UFF

A diretoria da escola de samba Em Cima da Hora selou, nesta quarta-feira (12), uma parceria com a faculdade de Engenharia da Universidade Federal Fluminense. A reunião contou com os coordenadores e o diretor do departamento, José Rodrigues.

Os alunos do curso de Engenharia serão colaboradores na construção do Carnaval da tradicional agremiação, que será a segunda a desfilar no sábado, dia 10 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí, pela Série Ouro.

"Através desta parceria, a Em Cima da Hora vem marcar uma nova fase no carnaval, trazendo para participar da maior festa popular do planeta os estudantes de graduação", comemorou o vice-presidente da escola, Mauricio Antunes.