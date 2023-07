Liesa organiza festa julina inédita na Cidade do Samba

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) realizará uma Festa Julina inédita na Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio. O evento ocorrerá nos dias 21, 22 e 23 de julho e contará com shows de Lucy Alves, Falamansa e Forroçacana. A Imperatriz Leopoldinense, atual campeã do Grupo Especial com um enredo sobre o Rei do Cangaço, também desfilará no festividade, trazendo o clima do Carnaval do Rio.

Além dos shows de artistas consagrados no ritmo nordestino, o local estará equipado com food trucks, barracas de comidas típicas e brincadeiras, como o tradicional "touro mecânico". Em todos os dias, haverá um concurso de quadrilhas juninas, com prêmios em dinheiro para as vencedoras em duas categorias: roça e salão.



Para encerrar o evento, o samba-enredo se misturará ao baião com direito a componentes fantasiados, bateria, casal de mestre-sala e porta-bandeira, além de outros segmentos que ajudaram a Imperatriz Leopoldinense a conquistar o título do Grupo Especial em 2023. A agremiação levou para a Sapucaí o enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com 'má-querença' e o santíssimo não deu guarida", contando uma história vivida pelo cangaceiro Lampião.

Os ingressos já estão à venda pela internet, no site https://totalacesso.com/events/arraiadosamba, ou na Cidade do Samba (segunda a sexta, entre 10h e 17h), e custam a partir de R$ 25 (meia-entrada) dentro do lote promocional, que está disponível por tempo limitado.

Serviço:

Datas: 21, 22 e 23 de julho

Local: Cidade do Samba - Rua Rivadávia Corrêa, 60 - Gamboa

Horário: 19h (21 e 22) e 18h (23)

Preços: Lote promocional pista - R$50 (inteira); R$ 25 (meia)

Arquibancadas numeradas - R$150 (inteira) / R$ 75 (meia)

Passaporte pista promocional (3 dias) - R$100

Passaporte arquibancadas promocional (3 dias) - 300,00

Camarote (10 pessoas) – R$3.000 (valor referente a um único dia de evento)