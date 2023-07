Viradouro estreia podcast nesta segunda-feira

Rio - A Viradouro exibirá na próxima segunda-feira (17) o primeiro episódio do podcast "Carnaval, te amo!", que vai reunir pessoas ligadas ao universo das escolas de samba, profissionais ou simplesmente amantes do espetáculo.Enredo será o tema da estreia, mas nem sempre serão abordados quesitos. O podcast, mediado por Marcelinho Calil, diretor-executivo da Viradouro, terá a participação fixa na bancada de Alex Fab, diretor de Carnaval da escola de Niterói.Como convidados neste primeiro episódio, estarão os enredistas e jornalistas Fábio Fabato, da Mocidade Independente de Padre Miguel, e João Gustavo Melo, da Viradouro. Completam o time: Aydano André Motta, jornalista, e Leonardo Antan, mestre em História da Arte, escritor e também enredista.O podcast estará disponível no canal da escola no YouTube.