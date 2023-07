União de Maricá define enredo para 2024, sua estreia na Sapucaí

A escola de samba União de Maricá, que fará sua estreia na Sapucaí, pela Série Ouro, lançou o enredo para 2024 na noite desta segunda-feira (17). "O Esperançar do Poeta" fará uma grande homenagem ao ofício dos compositores.



O enredo terá como fio condutor a obra de Guaracy Sant'anna, o Guará, autor de clássicos como "Sorriso Aberto", eternizado por Jovelinha Pérola Negra, "Problema Social", gravado por Neguinho da Beija-Flor, e "Singelo Menestrel", sucesso de Dudu Nobre. Falecido em 1988, Guará também assinou sambas antológicos para a Em Cima da Hora e a Acadêmicos do Engenho da Rainha.



Para o carnavalesco André Rodrigues, o tema visa mostrar a importância de compositores que inspiram pessoas com suas músicas. "O nosso enredo nasce quando paramos para pensar como compositores que dialogam tanto com o nosso mundo são, infelizmente, desconhecidos e não recebem os devidos louros. 'O Esperançar do Poeta' vai pelo viés de como os compositores criam suas músicas e como as dinâmicas das letras são plano de fundo de instrumentos de mudanças de outras pessoas, que às tornam inspiração para que possam transformar suas realidades", explicou.



Um dos pesquisadores do enredo, João Vitor Silveira, destacou que o carnaval é um meio de levar esperança para a camada mais pobre da sociedade, especialmente a partir de sambas que trazem em suas letras reflexões sobre o cotidiano difícil enfrentado pela grande massa.





A apresentação reuniu centenas de componentes e moradores de Maricá, na quadra da agremiação. No evento, foi exibido o curta-metragem "O Esperançar do Poeta", feito especialmente para a ocasião. Com direção de André Rodrigues e Luciano Xavier, o filme tem 15 minutos e está disponível no canal da escola no YouTube

"O enredo também vai mostrar as dinâmicas de realidade que acabam inspirando as composições, pensando nas dificuldades que a vida impôs numa camada majoritariamente preta e pobre da nossa população, que precisa se superar todos os dias para construir um amanhã melhor. Pensamos o que é a violência, a falta de acesso a estudo, trabalho e moradia para essas pessoas, e trazemos como a música é um instrumento de construção de um amanhã melhor, onde transformamos essa população em reis e rainhas da nossa realidade no carnaval", explicou o enredista.

O enredo também foi concebido por Igor Trindade e Kamila Maria.