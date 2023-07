Livro resgata trajetória da premiada passista Aldione Sena

Rio - Considerada uma das maiores passistas da história do Carnaval do Rio, Aldione Sena acaba de ter sua trajetória eternizada em um livro. A obra, assinada por Dandara Oliveira, Edson Vida, Katia Suzuki e Luanda Machado, integra o projeto "Personalidades Negras".



O lançamento, que aconteceu na última sexta-feira (14), num restaurante na Zona Portuária, contou com diversas personalidades do samba, como o baluarte Jeronymo da Portela; Paula Bergamini, musa da Vila Isabel; e Edclea Neves, musa do Salgueiro.



A obra, intitulada "Aldione Sena - Entre Passos e Compassos Constrói a Sua História", resgata momentos importantes da sambista, de 68 anos, que brilhou em agremiações como Mangueira e Unidos de Vila Isabel, além de atuar como professora de samba de rainhas de bateria e outras celebridades. Atualmente, ela é vice-presidente da Associação dos Passistas Brasileiros Ciro do Agogô (APASB).



"O livro é um presente me que foi oferecido há três anos, quando começou o projeto. Tremi na base e achei que não daria certo no início. E ainda tivemos que parar um pouco por causa da pandemia, mas, aos poucos, fomos conseguindo nos reunir e tudo foi dando certo. Estou muito emocionada e radiante com essa homenagem. Falo da minha família, da minha trajetória artística e conto, também, muita coisa que as pessoas não sabiam sobre mim", revela a experiente passista, que já conquistou todos os principais prêmios do Carnaval carioca.