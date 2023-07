Comissão de frente da União do Parque Acari tem novo coreógrafo

Rio - Considerado um dos maiores passistas da história do Carnaval, Valci Pelé é o novo coreógrafo da escola de samba União do Parque Acari , que fará sua estreia na Sapucaí, em 2024.



Aos 52 anos, Pelé, que comanda as alas de passistas da Unidos do Viradouro e da Estácio de Sá, viverá seu segundo grande desafio em comissão de frente. Antes, ele foi responsável pelo quesito na Unidos da Ponte.



Fundador do Instituto de Cultura e Cidadania Primeiro Passo, ele também é autor do livro infantil "Passo dos Sonhos". Pelé, que teve longa e premiada passagem como passista da Portela, destaca-se, ainda, por preparar rainhas de bateria e atrizes com aulas de samba.



A União do Parque Acari apresentará o enredo "Ilê Aiyê – 50 anos de luta e resistência", desenvolvido pelo carnavalesco André Tabuquine. A agremiação será a primeira a desfilar na sexta-feira de Carnaval, pela Série Ouro.