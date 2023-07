Cubango vai premiar samba campeão com R$ 20 mil

Rio - A escola de samba Acadêmicos do Cubango, que desfila pela Série Prata, na "nova Intendente Magalhães", irá premiar a parceira campeã do samba-enredo para 2024 com R$ 20 mil. As regras do concurso foram divulgadas pela diretoria nesta quarta-feira (26), no Instagram da agremiação.



A Verde e Branca de Niterói apresentará o enredo "Os pássaros da noite e os segredos das criações", que será desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad, Leonardo Bora, Thayssa Menezes, Theo Neves, Sophia Chueker, Jovanna Souza, Joanna D’arc Prosperi e Rafael Gonçalves.



A apresentação das composições à comunidade será no dia 1º de setembro, às 22h, na quadra da Cubango.