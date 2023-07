Mestre Louro, ícone do Salgueiro, é homenageado em exposição

Rio - O Salgueiro vai reinaugurar o Centro Cultural Djalma Sabiá, nesta sexta-feira (4), às 19h. O local, que fica em frente à quadra da agremiação, no Andaraí, Zona Norte do Rio, abrigará a exposição gratuita “Mestre Louro – O maestro autodidata”. Com curadoria de Pedro Nobre, a mostra exalta a trajetória de Lourival Serra (1950-2008), ex-comandante da bateria da escola e um dos maiores mestres da história do carnaval.



“Nós temos muito orgulho em poder homenagear figuras que fazem parte da história do Salgueiro. Reabrir um espaço tão importante, com uma obra que conta a história de uma referência para a nossa escola, é primordial para a perpetuação do legado e a memória", destaca o curador, que integra a diretoria da agremiação.





Após grande reforma, o local foi preparado para receber troféus, medalhas, fotos e instrumentos do acervo de mestre Louro, que nasceu no Morro do Salgueiro e irmão do cantor Almir Guineto. O público poderá conhecer gratuitamente a exposição no dias 11, 18 e 25 de agosto, de 18h às 21h.



O Centro Cultural Djalma Sabiá fica na Rua Silva Teles, em frente à quadra da Vermelha e Branca.