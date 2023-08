Unidos do Viradouro promove ciclo de palestras sobre segurança, saúde e diversidade

Rio - A Viradouro iniciou um ciclo de palestras e treinamentos em segurança e saúde do trabalho para os colaboradores que atuam no barracão da escola, na Cidade do Samba. A primeira etapa da atividade começou na última sexta-feira (28).

Para Alessandro Malta, técnico de Segurança da agremiação, é importante estar sempre atento a todos os critérios que precisam ser respeitados. "Nossa preocupação permanente é com a prevenção. Reunimos representantes de profissionais de todas as áreas envolvidas na produção das alegorias: da ferragem, carpintaria, da fibra, pintura de arte, e da turma dos adereços", afirma Malta.Apesar da equipe da Viradouro ser praticamente a mesma do ano passado, Alex Fab, diretor de Carnaval, avalia que esses treinamentos são fundamentais para que nenhum incidente aconteça."Esse upgrade é muito importante. Até porque podem surgir novos procedimentos que precisam ser atualizados e sempre buscamos manter zerado o índice de acidentes, o que, felizmente, já vem acontecendo", declara o dirigente.O ciclo de treinamentos e palestras acontece até novembro, com temas como prevenção e combate a incêndio, primeiro socorros, doenças sexualmente transmissíveis/Aids, com destaque às campanhas Outubro Rosa, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico do câncer de mama e de colo do útero, e Novembro Azul, sobre conscientização do câncer de próstata. O tema LGBTQIA+ e como lidar com as diversidades também será abordado.As atividades são voltadas somente para o público interno da escola de Niterói.