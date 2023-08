Rainha de bateria da Portela celebra um ano de iniciação no candomblé

Rio - Bianca Monteiro, rainha de bateria da Portela, usou o Instagram, nesta segunda-feira (31), para comemorar um ano como candomblecista. A beldade, que é filha de Iansã, declarou que foi uma das decisões mais acertadas da sua trajetória.

"Hoje completa um ano que resolvi mudar a minha vida. Poder me iniciar no candomblé foi a melhor escolha que fiz na minha vida. Foi um ano de muitos esclarecimentos, perseverança e, claro, muita fé", revelou Bianca.

Na postagem, a rainha enalteceu Iansã por ter-lhe guiado na escolha de seu babalorixá. "Só tenho que agradecer por ser filha dela, da senhora dos ventos, das tempestades, dos raios, a rainha da minha vida, Oyá. Ela que é dona da minha vida, que escolheu o meu babalorixá, pai Márcio. Com ele, aprendo a esperar, a ter calma, em ouvir mais, em compartilhar e amar e cuidar do orixá", escreveu.



A portelense, que está desde o Carnaval de 2017 no cargo, finalizou a publicação desejando muita saúde e proteção para todos.