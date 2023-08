Beija-Flor convida comunidade para recadastramento

Rio - A Beija-Flor de Nilópolis realizará, na próxima quarta-feira (9), o recadastramento de integrantes da comunidade que desfilaram no Carnaval 2023 e desejam garantir vaga para 2024.

Os interessados deverão comparecer à quadra da agremiação a partir das 19h, levando a cópia do CPF e do RG, além do comprovante de residência e de duas fotos 3x4. O endereço é: Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1025, no Centro de Nilópolis.



A escola, que terminou em 4º lugar em 2023, será a segunda escola a desfilar no domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro, com enredo "Um delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila". O desenvolvimento é carnavalesco João Vitor Araújo.