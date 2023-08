Vizinha Faladeira anuncia novo carnavalesco

Rio - A Vizinha Faladeira, que desfila na Série Prata, terá André Tabuquine como carnavalesco em 2024. Apaixonado pela folia, o artista teve seu primeiro contato com samba aos 11 anos, quando desfilou na Cima da Hora. Pouco depois, passou a tocar tamborim na bateria. Ainda na agremiação do bairro de Cavalcanti fez sua estreia como carnavalesco.



Tabuquine já trabalhou como decorador de alegorias e aderecista em escolas como Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense e Estácio de Sá. Como carnavalesco, esteve à frente da Rosa de Ouro, Alegria da Zona Sul e Favo de Acari.



"Vamos com tudo, Pioneira do Samba. Alô, Vizinha faladeira! Simbora Zona Portuaria, Morro da Providência, Morro do Pinto e Saúde.... É uma honra fazer parte dessa família", comemorou André em uma publicação nas redes sociais.



O artista também será responsável pelo desfile da União do Parque Acari.