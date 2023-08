Grátis! Exposição de fotos sobre Carnaval chega à antiga sede da Alerj

Rio - O maior espetáculo a céu aberto do mundo e os artistas que protagonizam a festa são os grandes homenageados da exposição gratuita "O Carnaval Que Ninguém Vê", do fotógrafo italiano Ricardo Giovanni, que foi inaugurada no Palácio Tiradentes, no Centro.

O acervo do artista foi criado após oito anos de trabalho acompanhando os desfiles da Série Ouro e do Grupo Especial. Em painéis de grande porte, ele destaca sorrisos de euforia, lágrimas, além de detalhes das maquiagens e do figurino, valorizando quem faz a folia acontecer. As imagens são impressas em tecido, e a curadoria é de Fabiana Amorim.

Para criar uma imersão ainda maior, um código de barras especial está posicionado nos pedestais das telas, permitindo que o visitante ouça em seu celular o samba que tocava no momento da foto.

Na exposição, o artista explora os conceitos do hiper-realismo, tridimensionalidade e textura. Segundo Ricardo, a exposição revela ao público a emoção e dedicação por trás do Carnaval.

"Eu descobri uma paixão verdadeira, honesta, sincera. Isso que eu queria fotografar e mostrar ao mundo. Cada rosto desses têm por trás emoção, dedicação e talento. Famílias que passam gerações no carnaval. O resultado foi até melhor do que esperei", revela Ricardo.

A musa do carnaval Mylla Ribeiro emocionou-se ao ver sua foto na exposição. A imagem é um registro do Carnaval de 2019, quando ela desfilava pela Paraíso do Tuiuti. "Eu lembro exatamente o momento em que fiz essa expressão. Eu estava muito feliz e lembro disso quando olho para a foto. É muito gratificante ver esse momento retratado."

Para a diretora do Departamento de Cultura da Alerj, Fernanda Figueiredo, as exposições vão aproximar a população do Palácio. "Para a Alerj, é uma honra retomar a agenda de exposições temporárias com essa mostra tão aclamada pela crítica. O Palácio Tiradentes retomou suas atividades em abril deste ano e o objetivo é aproximar a população do Legislativo, trazendo o público para dentro da nossa sede e levando Cultura para todos", ressalta.

A mostra acontece até 31 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, no terceiro andar no Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A classificação livre.

O Palácio Tiradentes fica na Rua Primeiro de Março, S/N, no Centro.