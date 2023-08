Vila Isabel anuncia inscrições para novos membros das alas de comunidade neste fim de semana

Terceira colocada em 2023, a Vila Isabel realizará, neste sábado (19) e domingo (20), as inscrições para novos componentes de alas de comunidade. No ano que vem, a escola apresentará uma reedição do enredo de 1993, "Gbalá - Viagem ao Templo da Criação".

Os interessados devem comparecer à quadra da agremiação, entre 10h e 15h, levando um documento de identificação com foto (RG, carteira de motorista, etc.), comprovante de residência e uma foto 3x4. A inscrição é gratuita.

A Vila será a terceira a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 12 de fevereiro, pelo Grupo Especial. A quadra da azul e branca fica no Boulevard 28 de Setembro, 382, em Vila Isabel.