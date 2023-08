Rainha de bateria da União da Ilha exalta Babi Cruz: 'Tem o melhor abraço do mundo'

Rio - A rainha de bateria da União da Ilha, Juliana Souza, e a mulher do sambista Arlindo Cruz, Babi Cruz, se divertiram juntas durante a final da escolha do samba-enredo da agremiação, no último sábado. Na quadra da escola, localizada na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, as duas sambaram lado a lado e esbanjaram simpatia aos fotógrafos de plantão.

Durante o encontro, Juliana chamou a atenção com um vestido vermelho e dourado, cravejado de pedras, rabo de galo e com uma pequena fenda lateral que valorizava as curvas. Já Babi, que é ex-porta-bandeira da escola, optou por um macacão preto, adornado com acessórios dourados.

"A Babi sempre me tratou com muito carinho, respeito. Ela me corou, foi um momento inesquecível. Pode acontecer com ela o que for, ela sempre emana energia positiva e tem o melhor abraço do mundo. Assim como eu, ela é apaixonada por música, pelo samba e por todas as nossas manifestações culturais. É sempre muito gostoso estar pertinho dela", pontuou a rainha de bateria da União da Ilha, que ocupará o posto pelo terceiro ano consecutivo.