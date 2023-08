Juliana Souza é a nova musa da Vila Isabel: 'Lisonjeada'

Rainha de Bateria da União da Ilha, Juliana Souza vai estrear como musa da Vila Isabel no carnaval do ano que vem. A beldade não esconde sua empolgação com o novo cargo e agradece a presidência da Azul e Branco por confiar em seu talento.

"Fico extremamente feliz e lisonjeada com este reconhecimento. Jamais deixaria de aceitar um convite tão honroso como este que é desfilar na Vila Isabel. Quero agora publicamente agradecer a presidência por confiar e acreditar em mim um cargo que é de tanta importância, abrir o desfile da escola, ao Paulo Barros pela maravilhosa fantasia que desenhou para mim, à diretoria pela recepção calorosa", disse Juliana.

Em 2024, a Vila vai reeditar o enredo "Gbalá - Viagem ao Templo da Criação", desenvolvido originalmente em 1993 pelo carnavalesco Oswaldo Jardim. A releitura agora será sob a ótica de Paulo Barros.

Rainha da União da Ilha

Pelo terceiro ano consecutivo, Juliana segue à frente da Baterilha. A União da Ilha leva para a Avenida no ano que vem o enredo "Doum e Amora: crianças para transformar o mundo!", assinado pelo carnavalesco Cahê Rodrigues, inspirado livremente no livro “Amoras”, do rapper e escritor Emicida.