Álbum com sambas de 2024 do Grupo Especial será gravado na Cidade das Artes

Rio - Depois do sucesso dos álbuns lançados na temporada de 2023 no streaming, as agremiações do Grupo Especial já preparam uma grande novidade para os hinos oficiais de 2024. Em iniciativa inédita, o disco será gravado na sala de orquestra da Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, em um formato que contará também com captação audiovisual.



"Esse será um produto diferente, onde traremos ainda mais emoção para um álbum que tradicionalmente é feito no estúdio. Com a grande safra de sambas que está chegando, essa nova concepção tem tudo para ser um grande sucesso", destaca o vice-presidente da Liesa e presidente da Edimusa, Helio Motta.



O álbum será gravado novamente pela Edimusa, a editora musical da Liesa. Dessa vez, as agremiações terão a liberdade de criar o próprio arranjo de sua faixa, que será aprovada pela produção, liderada pelo veterano produtor e músico Alceu Maia. Os detalhes foram apresentados às escolas em uma reunião na Cidade do Samba.



A previsão é que as gravações sejam realizadas no mês de outubro e o produto final seja lançado a partir de novembro.