Imperatriz prepara feijoada para reinaugurar quadra e apresentar concorrentes

Rio - A campeã Imperatriz Leopoldinense vai reinaugurar sua quadra de ensaios, no próximo domingo (3), a partir das 13h, com uma grande feijoada e apresentação dos sambas concorrentes para o Carnaval de 2024.



Embalada pelo título de 2023, a Verde e Branco de Ramos repaginou a loja de produtos oficiais, equipou sala para projetos sociais, realizou pintura, entre outras melhorias. O espaço contará, ainda, com uma sala de troféus.



"Estamos bastante felizes com essa reestruturação que a Imperatriz vive. Ano passado, conseguimos mudar de barracão e praticamente construir um novo. Agora, nossa quadra, que na verdade é a segunda casa dos nossos componentes, também foi reformada. Será um grande domingo", comemora a presidente da escola, Cátia Drumond.



Das 10 obras inscritas, na disputa oito se classificarão para a próxima fase, que será realizada no dia 15 de setembro.



Em 2024, a Imperatriz será a sexta e última escola a desfilar no domingo de Carnaval. A agremiação busca o bicampeonato com o enredo "Com a sorte virada pra lua, segundo o testamento da cigana Esmeralda", do carnavalesco Leandro Vieira.



Mesas e camarotes estão esgotados. O ingresso de pista custa R$ 30 (vendas pela Sympla). O prato de feijoada sairá por R$ 30. A quadra fica na Rua Professor Lacê 235, em Ramos. A classificação é livre.