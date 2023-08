Ludmilla não estará no carro de som da Beija-Flor no ano que vem

Após estrear como intérprete da Beija-Flor no Carnaval deste ano, Ludmilla não vai mais cantar ao lado de Neguinho da Beija-Flor no carro de som no ano que vem. De acordo com a agremiação, a decisão foi tomada por ambas as partes em função de compromissos profissionais da artista.

"A Beija-Flor de Nilópolis informa que a cantora Ludmilla não integrará o time de intérpretes da escola no Carnaval 2024. A decisão foi tomada por ambas as partes em função de outros compromissos profissionais que a artista terá no mesmo período que envolveria a preparação para o desfile", inicia a nota.



"A agremiação agradece pela parceria executada com bastante competência e dedicação durante o último ano com Neguinho da Beija-Flor, que segue na liderança do carro de som nilopolitano. A Beija-Flor deseja sucesso nos projetos de Ludmilla e deixa as portas abertas para sempre receber a artista durante os eventos, seja na quadra, na comunidade ou na Sapucaí", destaca.

