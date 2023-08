Independentes de Olaria levará a riqueza musical do chorinho para o Carnaval 2024

Rio - A escola de samba Independentes de Olaria anunciou, nesta segunda-feira (28), seu enredo para o Carnaval 2024. Intitulado "Ao som do Chorinho – Vou sorrir... Serei feliz, bem feliz", o tema vai exaltar a riqueza musical do chorinho. O foco será resgatar a vitalidade do estilo e sua conexão com a cultura carioca.



O tema será guiado pelas composições de Alfredo da Rocha Vianna Filho, o Pixinguinha. Através de suas músicas, a Independentes de Olaria vai retratar o Rio como um local onde as pessoas se reuniam ao som de batucadas para celebrar suas raízes, tradições e paixão pela música.



O enredo, criado por André Bonatte, será desenvolvido pelo carnavalesco Bruno de Oliveira. "Nosso enredo é uma grande viagem, que começa ainda nos tempos do Imperador, na mistura da polca com o lundu e termina celebrando o dia 23 de abril em uma famosa esquina bem na fronteira dos bairros de Ramos e Olaria com a romaria dos novos chorões tocando seus violões, flautas, pandeiros e cavaquinhos", descreve o carnavalesco.

A Independentes de Olaria desfilará como a segunda escola na sexta-feira, 16 de fevereiro, pela Série Prata.