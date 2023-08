União de Maricá recebe 20 sambas em competição para Carnaval 2024

Rio - A União de Maricá reuniu, na noite de terça-feira (29), os sambas concorrentes para o Carnaval de 2024. Ao todo, 20 composições foram inscritas no concurso, que terá início no dia 8 de setembro e final no dia 29 e contará com um prêmio de R$ 75 mil à obra vencedora.Durante o evento, o diretor de carnaval Wilsinho Alves, o diretor musical Jotapê e o músico Paulão 7 Cordas receberam as obras, que estão disponíveis no canal da escola de samba no YouTube. Após a seleção, realizada na quadra da agremiação, a primeira etapa da competição foi marcada para próxima semana, a partir das 17h.Em 2024, a União de Maricá será a sexta escola a cruzar a Sapucaí pela Série Ouro, na sexta-feira, no dia 9 de fevereiro, em busca do acesso ao Grupo Especial. Sob a autoria do carnavalesco André Rodrigues, a escola estreia com o enredo "O Esperançar do Poeta", uma grande homenagem ao ato de compor, tendo como fio condutor Guaracy Sant’Anna, o Guará, autor de clássicos como "Sorriso Aberto" e "Catatau".