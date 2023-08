Disputa de samba-enredo da Mangueira acontece neste sábado; quadra será reinagurada

Rio - A Estação Primeira de Mangueira dará início ao processo de disputa de samba-enredo para o Carnaval 2024, neste sábado (2), a partir das 20h. A ocasião marcará, ainda, a reinauguração da quadra da Verde e Rosa, que recebeu nova pintura para celebrar os 95 anos de fundação da agremiação.

O enredo homenageará a cantora Alcione, a Marrom, uma das maiores personalidades da história da Estação Primeira. O título é "A Negra Voz do Amanhã".

Os ingressos para a primeira eliminatória custam a partir de R$ 30. No total, 24 parcerias foram inscritas, e todas irão de apresentar da estreia do concurso.

A grande final será realizará no dia 7 de outubro. Todos os sambas concorrentes estão disponíveis no canal da escola no YouTube.