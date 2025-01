Carnaval: Paolla Oliveira se veste de 'onça guerreira' para ensaio da Grande Rio

Rio - Paolla Oliveira, de 42 anos, roubou a cena em mais um ensaio da Grande Rio, na quadra da agremiação, em Duque de Caxias, na noite desta terça-feira (21). Rainha de bateria, a atriz caiu no samba, interagiu com outros integrantes da escola e demonstrou muito carisma.

Para a ocasião, a namorada de Diogo Nogueira usou um look inspirado na 'onça-guerreira', depois de se transformar no animal na avenida no carnaval do ano passado. No Instagram, ela mostrou detalhes da produção.