É ela! Musa da Portela brilha com 55 mil cristais e look dourado em ensaio técnico

Rio - Alice Alves roubou a cena no primeiro ensaio técnico da Portela. Com uma fantasia que combinava peças banhadas a ouro e 55 mil cristais Swarovski, ela se destacou no evento realizado neste sábado, (08) em Madureira. A musa mostrou simpatia, samba no pé e um visual deslumbrante.



fotogaleria

Para esse desfile, Alice Alves se inspirou na lenda da "Mãe do Ouro", uma figura do folclore brasileiro conhecida por indicar a localização das jazidas de ouro, especialmente nas regiões de Minas Gerais. A escolha homenageia também Milton Nascimento, o grande nome de Madureira e tema da Portela neste ano.



Com 25 anos de vínculo com a escola azul e branco, Alice tem uma trajetória multifacetada. Ela é decacampeã de Karatê, médica veterinária, piloto de automobilismo, atriz e empresária do ramo da construção civil. Sua versatilidade não se limita ao samba e ao Carnaval, mas se reflete também em seu estilo inovador e ousado nos figurinos. Para esse desfile, Alice Alves se inspirou na lenda da "Mãe do Ouro", uma figura do folclore brasileiro conhecida por indicar a localização das jazidas de ouro, especialmente nas regiões de Minas Gerais. A escolha homenageia também Milton Nascimento, o grande nome de Madureira e tema da Portela neste ano.Com 25 anos de vínculo com a escola azul e branco, Alice tem uma trajetória multifacetada. Ela é decacampeã de Karatê, médica veterinária, piloto de automobilismo, atriz e empresária do ramo da construção civil. Sua versatilidade não se limita ao samba e ao Carnaval, mas se reflete também em seu estilo inovador e ousado nos figurinos.