Erika Januza e Lorena Improta brilham em ensaio da Viradouro

Rio - Erika Januza, de 39 anos, e Lorena Improta, de 31, marcaram presença no ensaio técnico da Unidos do Viradouro, na Marquês de Sapucaí, na noite deste sábado (15), e atraíram olhares. As duas capricharam nos looks para o evento e deram um show de samba no pé.

Rainha de Bateria da escola de Niterói, Erika fez questão de cumprimentar o público que estava nas arquibancadas, antes de iniciar o ensaio, e foi ovacionada. Como de costume, a artista brilhou à frente da "Furacão Vermelho e Branco" e, em um determinado momento, sambou descalça.

Lorena, que é musa da agremiação, usou uma produção inspirada na Floresta Neon Encantada. O look era composto por top e saia bem coloridos. A dançarina esbanjou carisma na ocasião e se esbaldou. Marido da loira, o cantor Léo Santana esteve em um camarote do local para prestigiar a amada.

Neste ano, a Viradouro defenderá o enredo "Malunguinho, o mensageiro de três mundos", que exaltará a saga do líder quilombola João Batista. Atual campeã do Carnaval carioca, a agremiação desfila no dia 2 de março, domingo.

Outra escola que realizou seu ensaio técnico, neste sábado, foi o Salgueiro. A agremiação reuniu um time de famosas na Avenida, como Viviane Araújo, Deborah Secco, MC Rebecca, Beatriz Reis, Cacau Protásio, Flávia Alessandra, Giovanna Cordeiro e Thaís Vasconcelos.