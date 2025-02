Paolla Oliveira é ovacionada em ensaio na Grande Rio depois de anunciar despedida

Rio - Paolla Oliveira, de 42 anos, protagonizou uma noite de muita emoção e samba na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, nesta terça-feira (18). O evento marcou seu primeiro ensaio após o anúncio de que deixará o posto de rainha de bateria em 2026. Para a ocasião, a atriz escolheu um figurino verde telado, com lantejoulas que remetiam a escamas de peixe.

No palco, a artista recebeu uma homenagem da comunidade e das musas da agremiação, enquanto o público gritava "Fica, Paolla!". Visivelmente emocionada, a atriz agradeceu o carinho dos presentes e recebeu flores em meio à celebração. "Muita emoção! Todas as homenagens possíveis pra nossa eterna Rainha no último ensaio de quadra da temporada. A Grande Rio te ama, Paolla!", disse a agremiação em um post nas redes sociais.



O ensaio desta terça foi o último na quadra da escola antes do desfile oficial. Neste Carnaval, a agremiação levará à Sapucaí o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos Nas Contas dos Curimbós", desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. O tema celebra a cidade de Belém, capital do Pará, mergulhando em suas lendas e riquezas culturais da região amazônica.