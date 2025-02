Carnaval do Rio terá 8 milhões de pessoas em blocos e desfiles, diz prefeitura

Rio - Com o início dos desfiles da Série Ouro e do Grupo Especial, a partir da próxima sexta-feira (28), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, o Carnaval deve movimentar 8 milhões de pessoas na cidade do Rio. De acordo com a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), a estimativa é de 2 milhões divididas entre todas as apresentações e mais 6 milhões foliões em blocos de rua.

Os dados foram divulgados em coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (21) no Centro de Operações e Resiliência (COR), na Cidade Nova, na região central. Nos sete dias de desfile no Sambódromo (Série Ouro, Grupo Especial e Escolas Mirins), é previsto um público de 120 mil pessoas. Na Intendente Magalhães, na Zona Norte, que receberá seis dias de apresentações divididas entre o Grupo de Avaliação, Série Bronze, Série Prata e os blocos de enredo, há a previsão de 250 mil foliões.

Durante a coletiva, Bernardo Fellows, presidente da Riotur, valorizou a novidade deste ano na Sapucaí. Após as apresentações das escolas do Grupo Especial, que acontecerão de domingo (2) a terça (4), haverá rodas de samba na Praça da Apoteose entre 4h e 6h.



"Acontecerão rodas de samba tradicionais da cidade. Vai ajudar muito a dividir o público na saída e auxiliar o sistema de transporte", contou.

Além dos desfiles, 480 mil pessoas são esperadas nos mais de 40 bailes populares espalhados pela cidade e 40 mil nos eventos realizados na Avenida Chile e na Cinelândia.

Segundo a Riotur, a festa movimentará cerca de R$ 5,5 bilhões na economia do município, além de gerar mais de 50 mil empregos.

*Em atualização