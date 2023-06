Maneva grava DVD em São Paulo com participação de Juliette

A banda Maneva gravou seu novo DVD, intitulado "Tudo Vira Reggae Ao Vivo", no Parque Villa Lobos, em São Paulo, na noite desta quinta-feira. O projeto contou com as participações especiais de Juliette, Marcelo Falcão, Toni Garrido, Felipe Araújo, Carlinhos Brown, Gabriel O Pensador e Ana Gabriela.

Famosos como a ex- A Fazenda Stefani Bays e a apresentadora do SBT Gaby Cabrini marcaram presença no evento e curtiram o show da plateia.

Em "Tudo Tudo Vira Reggae", o Maneva faz uma reverência a intérpretes e compositores que se tornaram unânimes e responsáveis por fortes influências musicais na vida de cada um do quinteto, formado por Tales de Polli (voz e violão), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão) e Fabinho Araújo (bateria).