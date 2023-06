Lexa rebate comentários após cliques com Gustavo Mioto: 'É só um trabalho'

Lexa, de 28 anos, rebateu os comentários dos internautas sobre a foto de divulgação do clipe da música "Flash Volta" com Gustavo Mioto, nesta quarta-feira. Na imagem, os dois aparecem coladinhos, em clima de romance. O clique dividiu a opinião dos fãs já que o sertanejo vive um affair com Ana Castela.

"Gente, pelo amor, é só um trabalho e só uma foto… não criem doidices na cabeça e não faltem respeito com os outros! Mioto e Ana (Castela) são lindos e eu torço muito por esse casal. Bora focar em 'Flash Volta' que é melhor e está maravilhosa", afirmou Lexa, que não deu mais detalhes sobre seu casamento com MC Guimê após o funkeiro ser acusado de importunar sexualmente a mexicana Dania Mendez durante sua participação no "BBB 23".

A cantora, então, recebeu apoio de alguns fãs. "Desculpa por você ter que ler coisas tão sem noção. Nós que somos fãs de verdade entendemos que é um trabalho maravilhoso. Estamos muito felizes pela parceria. A música e o clipe ficaram incríveis", disse um internauta. "Infelizmente tem uma galera sem noção que não consegue separar o profissional do pessoal. A música e o clipe ficaram incríveis e vai ser sucesso", afirmou outro.

